Ахмадалиев победил Романа и стал первым объединенным чемпионом из Узбекистана

Боксеру удалось стать обладателем двух чемпионских поясов всего за 8 поединков на профи ринге.

Боксер второго наилегчайшего веса Муроджон Ахмадалиев (8-0, 6 KO) победил чемпиона мира по версиям WBA и IBF Даниэля Романа (27-3-1, 10 KO).

Представитель Узбекистана с начала боя занял центр ринга и работал двойками, целясь в голову сопернику. Роман быстро приспособился к поведению соперника на ринге и стал совершать контратаки, правда они не были такими опасными, как у Ахмадалиева.

В некоторых раундах чемпион смотрелся лучше своего соперника, но Муроджон за счет скорости и маневренности немного переигрывал Даниэля, в итоге сумев вырвать победу раздельным решением судей - 115:113 в пользу Романа и дважды 115:113 в пользу Ахмадалиева.

Отметим, что Ахмадалиев стал первым объединенным чемпионом из Узбекистана, сделав это за рекордные 8 боев на профи ринге.

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