Фармер лишился титула IBF, проиграв Диасу

Тевин Фармер проиграл своему оппоненту единогласным решением судей.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии IBF Тевин Фармер (30-5-1, 6 KO) проиграл Джозефу Диасу (31-1, 15 KO), лишившись своего титула.

Диас со второго раунда завладел инициативой, получив в процессе рассечение над глазом. Фармер же слишком мало работал джебом и близко подпускал к себе соперника, позволяя тому наносить удары.

В итоге судьи единогласно назвали победителем Диаса - 116:112 и дважды 115-113.

Отметим, что Фармер проводил пятую защиту титула, но в этот раз не сумел завершить бой в свою пользу.

Ранее сообщалось, что Деметриус Андраде защитил титул WBO, одержав победу над Люком Килером.