Андраде защитил титул WBO, одержав победу над Килером

Чемпион мира одержал победу досрочно.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде (29-0, 18 KO) одержал уверенную победу над ирландским боксером Люком Килером (17-3-1, 5 KO).

Американец первым же ударом в первом раунде отправил соперника на канвас, однако Килер все же сумел подняться и продолжить бой. Во втором раунде Люк вновь отправился на канвас после хука слева, но опять продолжил бой.

На протяжении следующих раундов ирландец пытался атаковать чемпиона, но безрезультатно. В итоге Андраде отправил соперника в нокаут в 9 раунде. Примечательно, что рефери остановил бой за секунду до окончания раунда.

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