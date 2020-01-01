Хирн рассказал, когда состоится бой Усик - Чисора

Промоутер отметил, что этот поединок станет колоссальным для мирового бокса.

Промоутер претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн раскрыл детали переговоров о поединке против британца Дерека Чисоры.

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“Объявление боя Усик-Чисора очень близко. У нас есть проблемы с выбором даты боя. Поединок может пройти 28 марта на O2 в Лондоне или 11 апреля в Манчестере. У нас есть два варианта, но 28 марта выглядит более предпочтительнее.

Это будет блестящий бой. Дерек Чисора вернулся и с вместе с Дэвидом Хэем они являются отличной командой. Они верят, что могут победить в этом бою. Они верят, что могут расстроить всех своей победой. Они думают, что Усик не может справиться с большими боксерами.

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Усик уже проводил бои в Великобритании. Он обладает одним из самых известных имен в боксе. Это колоссальный бой для британского и мирового бокса. Мы очень близки к его организации“, - цитирует Хирна Sky Sports.

Напомним, Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории в бою против Чазза Уитерспуна.

Дерек Чисора свой последний бой провел в октябре, когда победил Дэвида Прайса.