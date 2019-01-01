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Фьюри признал мощь Уайлдера

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"Цыганский король" высоко оценил способность американца отправлять своих соперников в нокаут.
Уайлдер - Фьюри
Уайлдер - Фьюри
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу своего соперника Деонтея Уайлдера.

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“В первом бою мне хотелось перебоксировать Уайлдера, но это не сработало. Ту ничью я рассматриваю как поражение.

Уайлдер намного круче как панчер, чем я. Но никто не может сравниться со мной в плане храбрости и самоотдачи. 

Деонтей может спокойно отдать некоторые раунды, ведь он знает, что может их уровнять.

Вы можете выигрывать у него 11,5 раундов, но за последние 30 секунд Уайлдер способен нокаутировать любого соперника“, - цитирует Фьюри Boxing news 24.

Отметим, что Деонтей может закончить карьеру после боя с Тайсоном Фьюри.

Напомним, что Уайлдер проведет бой против “Цыганского короля“ 22- го февраля.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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