Гарсия - об укусе Редкача: Впишите мое имя в историю

Боксер думал, что то кусает комар.

Обязательный претендент на пояс WBO Дэнни Гарсия прокомментировал укус украинского боксера Ивана Редкача во время боя.

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“Редкач поставил новенькие виниры и пустил их в дело. Я чувствовал, как что-то пронзает кожу. Мне казалось, что то был комар.

После я обернулся и увидел, что меня кусает Редкач. Кажется, что я второй боец в истории, с которым произошло такое. Впишите мое имя в историю.

Иван не говорил, что хочет укусить меня. Перед этим он всю неделю улыбался. Я должен был догадаться, что он хочет укусить меня“, - цитирует Гарсию Boxing Scene.

Ранее Редкач прокомментировал свой поступок в бою с Гарсией.

Напомним, что Гарсия уверенно победил Редкача единогласным решением судей.