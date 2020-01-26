Редкач прокомментировал свой поступок в бою с Гарсией

Редкач попытался укусить соперника во время поединка.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач проиграл элиминаторный поединок против Дэнни Гарсии судейским решением, но после поединка едва ли не главной темой стала попытка украинца укусить своего соперника.

В комментариях под видео инцидента на одной из страниц в Instagram Редкач прокомментировал свой поступок.

"Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек, глаза такие. Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?", – написал Редкач.