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Редкач прокомментировал свой поступок в бою с Гарсией

Комментариев: 3
Редкач попытался укусить соперника во время поединка.
Редкач прокомментировал свой поступок в бою с Гарсией

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач проиграл элиминаторный поединок против Дэнни Гарсии судейским решением, но после поединка едва ли не главной темой стала попытка украинца укусить своего соперника.

В комментариях под видео инцидента на одной из страниц в Instagram Редкач прокомментировал свой поступок.

"Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек, глаза такие. Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?", – написал Редкач.

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  26.01.2020, 18:50
Оценка:  -2
pусский
Ага, Редкач сам признаёт свой косяк? Сучка хохляцкая, он дерётся как педик!
Сливной-Бачок    26.01.2020, 20:01
Оценка:  +9
Сливной-Бачок
Такие Кацапские пи.дары как дерутся и кусаюттолько или мамину сиську, или папину письку.
ionium    26.01.2020, 20:11
Оценка:  0
ionium
Кацапень, в глаза слабо сказать, или только перед монитором дрочить умеешь.
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