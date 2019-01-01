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Хегай: Планирую вскоре вернуться на элитный уровень

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Украинец уверен, что ему не хватило времени для хорошей подготовки к бою.
Арнольд Хегай
Арнольд Хегай
BoxingScene

Украинский проспект второго легчайшего веса Арнольд Хегай прокомментировал свое поражение в поединке с американцем Стивеном Фултоном.

"Я впервые провел тренировочный лагерь с Марвином Самодио. Проблема разве что в том, что у нас было всего 4 недели на подготовку.

Чувствую, что он мне идеально подходит, но времени, конечно же, не хватило. Уверен, если бы у нас было больше времени на подготовку, то я выступил бы значительно лучше.

Но ничего страшного. Планирую вскоре вернуться на элитный уровень и добиться чемпионского боя", - заявил Хегай.

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