Хегай: Планирую вскоре вернуться на элитный уровень

Украинец уверен, что ему не хватило времени для хорошей подготовки к бою.

Украинский проспект второго легчайшего веса Арнольд Хегай прокомментировал свое поражение в поединке с американцем Стивеном Фултоном.

"Я впервые провел тренировочный лагерь с Марвином Самодио. Проблема разве что в том, что у нас было всего 4 недели на подготовку.

Чувствую, что он мне идеально подходит, но времени, конечно же, не хватило. Уверен, если бы у нас было больше времени на подготовку, то я выступил бы значительно лучше.

Но ничего страшного. Планирую вскоре вернуться на элитный уровень и добиться чемпионского боя", - заявил Хегай.