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Гарсия после победы над Редкачем хочет бой с Пакьяо или Спенсом

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Дэнни Гарсия стал претендентом на чемпионский бой со Спенсом.
Дэнни Гарсия
Дэнни Гарсия
BoxingScene

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия, который после победы над Иваном Редкачем стал официальным претендентом на пояс по версии WBC, заявил о намерении встретиться не только с чемпионом по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом, но и с обладателем титула по версии WBA Super Мэнни Пакьяо.

"Готов как к встрече со Спенсом, так и с Пакьяо. Мне интересны оба этих поединка. Мой стиль отлично подойдет для боя с ними.

Рассматриваю также возможность боя с Китом Турманом или Майки Гарсией", — приводит слова Дэнни Гарсии Boxingnews24.

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