Гарсия после победы над Редкачем хочет бой с Пакьяо или Спенсом

Дэнни Гарсия стал претендентом на чемпионский бой со Спенсом.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия, который после победы над Иваном Редкачем стал официальным претендентом на пояс по версии WBC, заявил о намерении встретиться не только с чемпионом по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом, но и с обладателем титула по версии WBA Super Мэнни Пакьяо.

"Готов как к встрече со Спенсом, так и с Пакьяо. Мне интересны оба этих поединка. Мой стиль отлично подойдет для боя с ними.

Рассматриваю также возможность боя с Китом Турманом или Майки Гарсией", — приводит слова Дэнни Гарсии Boxingnews24.