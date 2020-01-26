Уайлдер: У Фьюри подушки вместо кулаков

Чемпион не верит, что британец сможет его нокаутировать.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер уверен, Тайсон Фьюри не сможет нокаутировать его в реванше 22 февраля, несмотря на все заявления британца.

"Они хотят нокаутировать меня за два раунда? Не знаю. Неужели они пытаются переиграть меня на моем поле? Я не знаю, что будет делать Фьюри. Он сумасшедший. Но если он в это верит, то мне нужно воспринимать его слова всерьез.

Не думаю, что он нокаутирует меня. Он не показал никаких предпосылок для этого. В первом бою я не чувствовал силу его ударов. Мне кажется, что у Тайсона подушки вместо кулаков. Да, у него есть навыки, но нет мощи.

Разумеется, если Фьюри будет заряжен на быстрый нокаут, то бой должен пойти по моему плану. Если Тайсон пойдет вперед, то даст мне возможность донести удар", - сказал Уайлдер на пресс-конференции, посвященной реваншу с Тайсоном Фьюри.