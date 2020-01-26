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Красюк рассказал, когда объявят о бое Усика с Чисорой

Комментариев: 2
По словам промоутера, этот бой даст Усику возможность стать более популярным, известным в мире.
Усик и Красюк
Усик и Красюк
K2 Promotions

Украинский промоутер Александр Красюк в эфире программы “Большой бокс“ на телеканале Интер рассказал, когда ждать объявления боя его подопечного Александра Усика.

“Энтони Джошуа проведет обязательную защиту с Кубратом Пулевым, а Александр Усик встретится с Дереком Чисорой.

Мы получим дополнительный объем аудитории для Усика, поскольку успешное выступление против Чисоры даст возможность ему стать более популярным, известным и привлечь больше внимания к своей персоне.

Если Джошуа сейчас встретится с Усиком, то он будет вынужден отказаться от пояса IBF. А так у нас будут рычаги, чтобы оставить пояс там, где он должен быть, там, где нам удобно, чтобы он находился.

Мы пока не можем подтвердить официально, что бой состоится 28 марта. У нас есть несколько обстоятельств, которыми мы сейчас занимаемся и в течение последующих 3-4 дней будет принято окончательное решение по поводу даты, места и формата поединка.

Усик настроен на поединок с Джошуа. Мы несколько раз встречались и для него нет разницы боксировать с ним сейчас или осенью. В Украине он – звезда номер один. В мире – еще нет. Для того, чтобы выстроить его персону в нужном формате для этого поединка я думаю, что успешного выступления против Дерека Чисоры было бы достаточно“, - отметил Красюк.

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Теги: Александр Усик, Александр Красюк, бокс
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Комментариев (2)
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АК-74  (аноним)  26.01.2020, 12:00
Оценка:  +2
АК-74
С нетерпением ожидаем, когда Усуся получит по кокошнику, и убежит на Россию, скуля как побитый щенок-"Владимир Владимирович, спасай, русских бьют, наших, скрепных"))).
АК-74  (аноним)  26.01.2020, 11:57
Оценка:  +2
АК-74
Чисора выстоит персону Усуси в нужном формате)))). Вынесут еб аную шавку кацапскую в горизонтальном положении к ибени матери с ринга, ластами вперед после нокаута))).
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