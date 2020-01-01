Переключиться на мобильную версию

Редкач и Гарсия взвесились перед боем

Комментариев: 0
Американец оказался немного тяжелее украинца.
Дэнни Гарсия и Иван Редкач
Дэнни Гарсия и Иван Редкач
BoxingScene

В ночь с 25 на 26 января Иван Редкач проведет поединок против Дэнни Гарсии за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира.

Боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания перед боем.

Вес украинца составил 66,5 кг, а под его соперником весы показали верхний предел полусреднего веса - 66,6 кг.

В этот же вечер в ринг выйдет еще один украинец Арнольд Хегай, который встретится со Стефеном Фултоном в рамках наилегчайшего веса.

Тут оба соперника показали одинаковый вес - 55,2 кг, едва вписавшись в категорию.

Поделись:
Теги: Иван Редкач, Дэнни Гарсия, Арнольд Хегай
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь