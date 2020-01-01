Редкач и Гарсия взвесились перед боем

Американец оказался немного тяжелее украинца.

В ночь с 25 на 26 января Иван Редкач проведет поединок против Дэнни Гарсии за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира.

Боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания перед боем.

Вес украинца составил 66,5 кг, а под его соперником весы показали верхний предел полусреднего веса - 66,6 кг.

В этот же вечер в ринг выйдет еще один украинец Арнольд Хегай, который встретится со Стефеном Фултоном в рамках наилегчайшего веса.

Тут оба соперника показали одинаковый вес - 55,2 кг, едва вписавшись в категорию.