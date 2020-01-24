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Гарсия: Редкач - соперник не из моей лиги

Комментариев: 3
Американец уверен в своих силах накануне поединка против украинца.
Дэнни Гарсия
Дэнни Гарсия
Getty Images

Бывший чемпион мира Дэнни Гарсия прокомментировал предстоящий бой против украинца Ивана Редкача за звание обязательного претендента на пояс WBC в полусреднем весе.

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“Редкач выиграл три свои последние боя, так что он, вероятно, сейчас уверен в себе.

Я готов к нему, я много работал, чтобы хорошо выглядеть в ринге. Я должен выглядеть отлично, потому что Редкач - соперник не из моей лиги“, - цитирует американца Boxing Scene.

Бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США). Смотрите также видео дуэли взглядов боксеров.

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Теги: бокс, Дэнни Гарсия, Иван Редкач
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  24.01.2020, 21:06
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pусский
Слава России!
гость  (аноним)  24.01.2020, 20:40
Оценка:  0
гость
20-30 Лучше из ЛГБТ, чем из козло-фашистской пидэрастии.
pусский  (аноним)  24.01.2020, 20:30
Оценка:  0
pусский
Редкач из лиги ЛБГТ.
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