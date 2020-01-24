Гарсия: Редкач - соперник не из моей лиги

Американец уверен в своих силах накануне поединка против украинца.

Бывший чемпион мира Дэнни Гарсия прокомментировал предстоящий бой против украинца Ивана Редкача за звание обязательного претендента на пояс WBC в полусреднем весе.

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“Редкач выиграл три свои последние боя, так что он, вероятно, сейчас уверен в себе.

Я готов к нему, я много работал, чтобы хорошо выглядеть в ринге. Я должен выглядеть отлично, потому что Редкач - соперник не из моей лиги“, - цитирует американца Boxing Scene.

Бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США). Смотрите также видео дуэли взглядов боксеров.