Постол: Я нахожусь в прекрасной форме, жаль, что бой против Рамиреса не состоится

Украинец с нетерпением ждет новой даты поединка.

Украинский боксер Виктор Постол, который выступает первом полусреднем весе, прокомментировал отмену боя против чемпиона мира по версиям WBO и WBC в Хосе Рамиреса.

“Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесен из-за вспышки вируса в Китае. Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится.

Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку!“, - написал украинец на своей странице в Instagram.

Ранее Рамирес сообщил, где состоится чемпионский бой с Постолом.