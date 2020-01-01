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Постол: Я нахожусь в прекрасной форме, жаль, что бой против Рамиреса не состоится

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Украинец с нетерпением ждет новой даты поединка.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Украинский боксер Виктор Постол, который выступает первом полусреднем весе, прокомментировал отмену боя против чемпиона мира по версиям WBO и WBC в Хосе Рамиреса.

“Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесен из-за вспышки вируса в Китае. Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится.

Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку!“, - написал украинец  на своей странице в Instagram.

Ранее Рамирес сообщил, где состоится чемпионский бой с Постолом.

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Теги: бокс, Виктор Постол, Хосе Рамирес
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