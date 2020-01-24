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Экс-тренер Руиса: Энди извинился передо мной, ведь он все про****

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Мэнни Роблес отметил, что мексиканский боксер в своем поражении в реванше с Энтони Джошуа винит себя.
Мэнни Роблес
Мэнни Роблес
Getty Images

Бывший тренер Энди Руиса Мэнни Роблес прокомментировал свое увольнение.

“Я знал, что такое может произойти. Такая мысль была еще во время тренировочного лагеря. Энди делал все, что хотел. Менеджером Энди является его отец, но он не мог контролировать сына. Никто из нас не мог этого делать.

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Я понимал, что к этому все шло, когда Энди не хотел слушать меня и отца. Он вообще никого не слушал. Он говорил об этом на пресс-конференции в Саудовской Аравии. Он принес извинения передо мной и отцом, ведь он все про****. Я понял, что рано или поздно мы расстанемся.

К моему счастью, Энди винит во всем себя. Он не стал сваливать вину на тренера, как делают многие боксеры“, - рассказал Роблес для ESPN.

Ранее сообщалось, что Энди Руис планирует начать сотрудничество с тренером Гвоздика.

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Теги: Мэнни Рублес, Энди Руис, бокс
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русский  (аноним)  24.01.2020, 15:08
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Усик утешит Руиса, отсосет его х уй.
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