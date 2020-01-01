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Редкач назвал свои козыри перед боем с Гарсией

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Украинец рассчитывает на свой опыт и навыки.
Иван Редкач
Иван Редкач
Getty Images

Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач поделился ожиданием от предстоящего боя с Дэнни Гарсией.

“Я хочу поблагодарить свою команду, которая верила и поддерживала меня постоянно.

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Выйти в ринг против Дэнни Гарсии - это огромная честь для меня. Я хочу выразить благодарность, что он согласился провести бой со мной.

Мой опыт и мои навыки помогут одержать победу. Благодаря этим качествам, мне удастся стать победителем в поединке с Дэнни.

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Фанаты Гарсии, приходите 25 января на бой и становитесь фанатами Редкача“, - рассказал Иван для Youtube-канала SHOWTIME.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Вашему вниманию видео дуэли взглядов боксеров.

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Теги: Иван Редкач, Дэнни Гарсия, бокс
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