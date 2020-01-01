Хирн заявил, что бой Джошуа и Пулева может не состояться
Эдди Хирн, который является промоутером Энтони Джошуа, рассказал, что бой его подопечного с болгарином Кубратом Пулевым может не состояться.
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“Мне бы хотелось организовать их бой в Лондоне. У нас есть 23, 30 мая и 6 июня. Кубрат Пулев хочет получить как можно больше денег, то есть провести бой там, где будет возможность хорошо заработать. Великобритания не является таким местом.
Джошуа точно не должен думать о том, сколько он заработает. Я знаю, что он хочет драться в Лондоне.
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Согласен ли Пулев на такое решение? Джошуа может поставить ему ультиматум - бой в Лондоне или я собираюсь освободить пояс.
Такой вариант возможен. Тогда Пулев лишится возможности заработать на бое с Энтони“, - заявил Хирн для Youtube-канала IFL.
Отметим, что Пулев подтвердил проведение боя против Джошуа.
Ранее Хирн рассказал, когда хочет организовать бой Усика с Чисорой.
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