Руис планирует начать сотрудничество с тренером Гвоздика

Мексиканец находится в поиске нового тренера после того, как расстался с Мэнни Роблесом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис недавно отказался от услуг своего тренера Мэнни Роблеса, который готовил его к поединкам против Энтони Джошуа.

Как стало известно ESPN, мексиканец рассматривает двух специалистов, с которыми он мог бы работать - Тедди Атласа и Фредди Роуча.

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Атлас, который работает с украинским боксером Александром Гвоздиком, является одним из лучших тренеров-мотиваторов. Как известно, у Роблеса были проблемы с тем, чтобы заставить Руиса заниматься к реваншу, а Тедди мог бы избежать подобных проблем.

Кроме того, Атлас является одним из лучших стратегов, а именно неправильная стратегия на бой называется причиной поражения Руиса во втором поединке.

Что касается Фредди Роуча, то огромный плюс для Руиса в работе с ним - это возможность тренироваться в Лос-Анджелесе, что импонирует Энди, который вырос в Калифорнии. В случае, если Руис договориться с Атласом, то ему придется работать в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри пригласил Энди Руиса в Лас-Вегас для совместных тренировок.