Хирн хочет провести бой Усик - Чисора в Лондоне в марте

Британский промоутер рассчитывает организовать поединок 28 марта.

Эдди Хирн, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал, когда и где может состоятся бой его подопечного с Дереком Чисорой.

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“Прямо сейчас мы занимаемся боем Усик - Чисора. Мы рассчитываем провести его на арене O2 в Лондоне. Я сказал Усику, что по условиям сделки, сейчас он получает Чисору, а потом - Джошуа. Энтони этому рад, Александр также доволен раскладом.

Нам важно определиться с датой поединка против Чисоры. Идеальным вариантом является 28 марта“, - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт дал прогноз на поединок между Усиком и Чисорой.