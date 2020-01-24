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Хирн хочет провести бой Усик - Чисора в Лондоне в марте

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Британский промоутер рассчитывает организовать поединок 28 марта.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Эдди Хирн, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал, когда и где может состоятся бой его подопечного с Дереком Чисорой.

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“Прямо сейчас мы занимаемся боем Усик - Чисора. Мы рассчитываем провести его на арене O2 в Лондоне. Я сказал Усику, что по условиям сделки, сейчас он получает Чисору, а потом - Джошуа. Энтони этому рад, Александр также доволен раскладом.

Нам важно определиться с датой поединка против Чисоры. Идеальным вариантом является 28 марта“, - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт дал прогноз на поединок между Усиком и Чисорой.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Александр Усик, Дерек Чисора
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  24.01.2020, 10:41
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АК-74
Он дал установку Чисоре переехать лапотника, грубо нокаутировав. Видимо и Джошик со своего кармана доплатит)))).
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