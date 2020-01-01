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Чемпионский бой украинца Постола был отменен

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Поединок должен был состояться в Китае, однако там сейчас бушует новый вирус.
Бой Рамирес - Постол в Китае отменен
Бой Рамирес - Постол в Китае отменен
twitter.com/trboxing

В субботу, 1 февраля, в китайском городе Хайкоу должен был состояться бой между чемпионом мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и бывшим обладателем пояса WBC Виктором Постолом.

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Однако, как сообщает Boxing Scene, промоутерской компании Top Rank пришлось отменить этот поединок из-за того, что в Китае сейчас бушует новый коронавирус. Из-за болезни уже умерло несколько десятков людей, из-за чего в Китае начали отменять массовые мероприятия.

“Все нормально, безопасность - важнее всего. Я уже более 50 лет нахожусь в бизнесе, но подобна ситуация со мной впервые. Самое главное для нас - здоровье и безопасность бойцов и всех, кто работает над организацией ивента.

Мы надеемся, что вскоре ситуация окажется под контролем. Мы ждем возможности проводить бои в Mission Hills Haikou в ближайшем будущем“, - прокомментировал ситуацию глава Top Rank Боб Арум.

Ожидается, что Top Rank и телетранслятор поединка ESPN согласуют новую дату боя Рамирес - Постол в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира Реджис Прогрейс дал прогноз на бой Рамирес - Постол.

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Теги: бокс, Виктор Постол, Хосе Рамирес, бой, отмена, Top Rank, Китай, коронавирус
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