Джошуа: Я бы сразился с Усиком в 2020 году, если бы все зависело от меня

Британец хочет провести бой против украинца.

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, какие бы бои хотел бы провести в текущем году.

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“Я бы снова хотел провести бой на Уэмбли, однозначно. Я уже боксировал там, и это большое благословление.

Если бы все зависело от меня, то в 2020 году я бы сразился с Усиком, а затем с победителем боя Уайлдер - Фьюри.

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Сейчас мне лучше подраться с Фьюри или Уайлдером, пока у них нет поражений. Поражения могут повлиять на тебя странным образом, но полученный опыт может раскрыть максимальный потенциал.

Могу заверить, что я проведу бой с победителем реванша Уайлдер - Фьюри“, - приводит слова Джошуа Daily Mail.

Ранее Джошуа заявил, что будет первым, кто бросит вызов Усику.