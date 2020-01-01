Переключиться на мобильную версию

Джошуа: Я бы сразился с Усиком в 2020 году, если бы все зависело от меня

Комментариев: 0
Британец хочет провести бой против украинца.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, какие бы бои хотел бы провести в текущем году.

Читай также: Тренер Паркера: Большего всего я хочу устроить бой с Усиком

“Я бы снова хотел провести бой на Уэмбли, однозначно. Я уже боксировал там, и это большое благословление.

Если бы все зависело от меня, то в 2020 году я бы сразился с Усиком, а затем с победителем боя Уайлдер - Фьюри.

Читай также: Фьюри: Ломаченко не сможет одержать победу над Лопесом

Сейчас мне лучше подраться с Фьюри или Уайлдером, пока у них нет поражений. Поражения могут повлиять на тебя странным образом, но полученный опыт может раскрыть максимальный потенциал.

Могу заверить, что я проведу бой с победителем реванша Уайлдер - Фьюри“, - приводит слова Джошуа Daily Mail.

Ранее Джошуа заявил, что будет первым, кто бросит вызов Усику.

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, Александр Усик, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь