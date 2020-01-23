Джошуа сделал прогноз на бой Фьюри - Уайлдер

Британец верит в победу своего соотечественника, но при одном условии.

Британский боксер в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнение по поводу реванша Деонтя Уайлдера (42-0-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

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“Мне сложно сказать, как будет проходить бой. Могу сказать, что Фьюри не повторит ошибок первого боя. Думаю, что Тайсон одержит победу решением судьей.

Уайлдер опасен на протяжении всего боя, но мы могли наблюдать способности Фьюри, когда он дрался против Кличко.

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Это был один из лучших его боев в карьере. Если он повторит его, то станет новым чемпионом мира“, - рассказал Джошуа для Youtube-канала Matchroom Boxing.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.