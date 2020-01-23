Редкач: Мне придется вернуть Гарсию в суровую реальность

Украинец намерен провести лучший бой в карьере.

Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) поделился мнением по поводу предстоящего боя против Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО).

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“Главная слабость Гарсии в том, что он не рассматривает поединок против меня всерьез. Он считает, что это разминка перед чем-то большим. Но он делает большую ошибку.

Я чувствую в себе силу и планирую показать хорошее выступление против него.

Сейчас он в мыслях о поединках с Эрролом Спенсом или Пакьяо. В бою мне придется вернуть его в суровую реальность.

Победа над Гарсией изменит мою жизнь. Я работал всю жизнь, чтобы прийти к этому. Я нокаутирую его“, - приводит слова Редкача Bad Left Hook.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Ранее Редкач провел открытую тренировку перед боем.