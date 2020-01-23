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Редкач: Мне придется вернуть Гарсию в суровую реальность

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Украинец намерен провести лучший бой в карьере.
Дэнни Гарсия - Иван Редкач
Дэнни Гарсия - Иван Редкач
Getty Images

Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) поделился мнением по поводу предстоящего боя против Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО).

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“Главная слабость Гарсии в том, что он не рассматривает поединок против меня всерьез. Он считает, что это разминка перед чем-то большим. Но он делает большую ошибку.  

Я чувствую в себе силу и планирую показать хорошее выступление против него.

Сейчас он в мыслях о поединках с Эрролом Спенсом или Пакьяо. В бою мне придется вернуть его в суровую реальность.

Победа над Гарсией изменит мою жизнь. Я работал всю жизнь, чтобы прийти к этому. Я нокаутирую его“, - приводит слова Редкача Bad Left Hook.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Ранее Редкач провел открытую тренировку перед боем.

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Теги: Иван Редкач, Дэнни Гарсия, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  23.01.2020, 15:52
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pусский
Ставки на бокс показывают кэф 1 к 15 в пользу Гарсии, так кому этот крашеный ебёт мозги? Отписдят как грушу!
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