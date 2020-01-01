Гарсия: Редкач голоден, но я знаю, как побеждать на этом уровне

Американец отметил, что бой против украинца является очень важным для его будущего.

Экс-чемпион мира Дэнни Гарсия прокомментировал предстоящий бой против украинца Ивана Редкача.

“Этот бой очень важен для меня и моего будущего. Я провел много крупных поединков за свою жизнь, поэтому в этом не вижу ничего нового для себя. Редкач голоден, но я знаю, как побеждать на этом уровне. К тому же и я также голоден.

Я настраивался на левшу. Когда мы не смогли договориться с Эрролом Спенсом, я хотел боксировать с другим жестким левшой. Мы не сбрасываем со счетов Редкача, но мы хотели левшу, чтобы лучше подготовиться к бою со Спенсом или Пакьяо.

Когда появится такая возможность, мы будем готовы“, - приводит слова Гарсии Bad Left Hook.

Напомним, бой Редкач - Гарсия состоится в субботу, 25 января, в Бруклине (США).

Ранее украинец провел открытую тренировку перед боем.