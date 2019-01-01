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Руис отказался от услуг тренера, который готовил его к боям с Джошуа

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Мексиканец принял решения сменить тренера.
Мэнни Роблес и Энди Руис
Мэнни Роблес и Энди Руис
Getty Images

Мексиканский супертяжеловес Энди Руис-младший (33-2, 22 КО) принял решение прекратить сотрудничество со своим тренером Мэнни Роблесом.

Именно Роблес готовил Руиса к поединкам против британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО). В первом бою мексиканец сенсационно стал победителем, однако во втором потерпел поражение.

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“Я безумно благодарен за опыт, который получил в 2019 году. Это было благословение, ведь мы сотворили историю. Спасибо Энди за возможность стать частью чего-то особенного“, - приводит слова Роблеса ESPN.

Ранее Мэнни Роблес рассказал, что не мог заставить Энди Руиса тренироваться к реваншу.

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Теги: бокс, Энди Руис, Мэнни Роблес
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