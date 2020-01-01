Редкач - Гарсия: видео открытой тренировки украинца перед боем
Украинец готовится к поединку против экс-чемпиона мира.
В субботу, 25 января, украинский боксер Иван Редкач проведет бой против известного американца Дэнни Гарсии. Поединок состоится в Бруклине (США).
Накануне поединка украинский спортсмен провел открытую тренировку, продемонстрировав свою скорость и технику.
Смотрите видео с открытой тренировки Ивана Редкача:
Ранее Иван Редкач заявил, что собирается отправить своего соперника в нокаут.
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