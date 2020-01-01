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Редкач - Гарсия: видео открытой тренировки украинца перед боем

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Украинец готовится к поединку против экс-чемпиона мира.

Иван Редкач
Иван Редкач
Boxing Scene

В субботу, 25 января, украинский боксер Иван Редкач проведет бой против известного американца Дэнни Гарсии. Поединок состоится в Бруклине (США).

Накануне поединка украинский спортсмен провел открытую тренировку, продемонстрировав свою скорость и технику.

Смотрите видео с открытой тренировки Ивана Редкача:

Ранее Иван Редкач заявил, что собирается отправить своего соперника в нокаут.

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Теги: бокс, Иван Редкач, Дэнни Гарсия, видео, открытая тренировка
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