Редкач - Гарсия: видео открытой тренировки украинца перед боем

Украинец готовится к поединку против экс-чемпиона мира.

Иван Редкач Boxing Scene В субботу, 25 января, украинский боксер Иван Редкач проведет бой против известного американца Дэнни Гарсии. Поединок состоится в Бруклине (США). Накануне поединка украинский спортсмен провел открытую тренировку, продемонстрировав свою скорость и технику. Смотрите видео с открытой тренировки Ивана Редкача: Ранее Иван Редкач заявил, что собирается отправить своего соперника в нокаут.

Горемыкина Екатерина