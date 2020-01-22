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Стало известно, когда Бетербиев проведет следующий бой

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Россиянин проведет свой следующий поединок в Канаде.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
Boxing Scene

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев в своем следующем поединке встретится с боксером из Китая Мэном Фаньлунем.

Как сообщает официальный сайт IBF, поединок россиянина с китайцем состоится в Квебеке (Канада) 28 марта 2020 года. В данном поединке Бетербиев будет защищать оба чемпионских титула.

Напомним, в своем последнем бою Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика. Поединок состоялся в октябре 2019 года.

Ранее россиянин признался, что бой против Гвоздика - лучший в его карьере.

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Теги: бокс, Артур Бетербиев
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  22.01.2020, 18:09
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pусский
Бетербиев - орёл, в далёкой Канаде он покажет китайцам, как связываться с россиянами!
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