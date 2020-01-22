Стало известно, когда Бетербиев проведет следующий бой
Россиянин проведет свой следующий поединок в Канаде.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев в своем следующем поединке встретится с боксером из Китая Мэном Фаньлунем.
Как сообщает официальный сайт IBF, поединок россиянина с китайцем состоится в Квебеке (Канада) 28 марта 2020 года. В данном поединке Бетербиев будет защищать оба чемпионских титула.
Напомним, в своем последнем бою Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика. Поединок состоялся в октябре 2019 года.
Ранее россиянин признался, что бой против Гвоздика - лучший в его карьере.
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