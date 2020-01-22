Джошуа хочет провести бой против Фьюри на новом стадионе Тоттенхэма
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF хочет провести бой с Тайсоном Фьюри на новом стадионе Тоттенхэма при условии, что его соотечественник победит обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера, сообщает The Sun.
Вероятно, в следующем бою Джошуа придется провести обязательную защиту пояса IBF против болгарина Кубрата Пулева, а потом встретится с претендентом по линии WBO украинцем Александром Усиком.
Британец прокомментировал предстоящий реванш между Фьюри и Уайлдером.
“Двери к бою с Фьюри открыты. Я желаю ему всего наилучшего в февральском бою с Уайлдером.
Представить себе, что этот бой пройдет на стадионе Тоттенхэма? Это было бы феноменально.
Я поддерживаю Фьюри в бою против Уайлдера, потому что представьте, что местные британские дети смогут наблюдать за боем за звание абсолютного чемпиона у своего порога. Я бы хотел сделать это здесь, в Великобритании“, - заявил Джошуа.
Реванш между Уайлдером и Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ранее боксеры провели дуэль взглядов.
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