Джошуа хочет провести бой против Фьюри на новом стадионе Тоттенхэма

Британец поддерживает своего соотечественника в бою против Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF хочет провести бой с Тайсоном Фьюри на новом стадионе Тоттенхэма при условии, что его соотечественник победит обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера, сообщает The Sun.

Вероятно, в следующем бою Джошуа придется провести обязательную защиту пояса IBF против болгарина Кубрата Пулева, а потом встретится с претендентом по линии WBO украинцем Александром Усиком.

Британец прокомментировал предстоящий реванш между Фьюри и Уайлдером.

“Двери к бою с Фьюри открыты. Я желаю ему всего наилучшего в февральском бою с Уайлдером.

Представить себе, что этот бой пройдет на стадионе Тоттенхэма? Это было бы феноменально.

Я поддерживаю Фьюри в бою против Уайлдера, потому что представьте, что местные британские дети смогут наблюдать за боем за звание абсолютного чемпиона у своего порога. Я бы хотел сделать это здесь, в Великобритании“, - заявил Джошуа.

Реванш между Уайлдером и Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ранее боксеры провели дуэль взглядов.