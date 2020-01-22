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Джошуа хочет провести бой против Фьюри на новом стадионе Тоттенхэма

Комментариев: 10
Британец поддерживает своего соотечественника в бою против Деонтея Уайлдера.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF хочет провести бой с Тайсоном Фьюри на новом стадионе Тоттенхэма при условии, что его соотечественник победит обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера, сообщает The Sun.

Вероятно, в следующем бою Джошуа придется провести обязательную защиту пояса IBF против болгарина Кубрата Пулева, а потом встретится с претендентом по линии WBO украинцем Александром Усиком.

Британец прокомментировал предстоящий реванш между Фьюри и Уайлдером.

“Двери к бою с Фьюри открыты. Я желаю ему всего наилучшего в февральском бою с Уайлдером.

Представить себе, что этот бой пройдет на стадионе Тоттенхэма? Это было бы феноменально.

Я поддерживаю Фьюри в бою против Уайлдера, потому что представьте, что местные британские дети смогут наблюдать за боем за звание абсолютного чемпиона у своего порога. Я бы хотел сделать это здесь, в Великобритании“, - заявил Джошуа.

Реванш между Уайлдером и Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ранее боксеры провели дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри
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Комментариев (10)
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vladimir30kh    22.01.2020, 18:43
Оценка:  +1
vladimir30kh
А про Руиса ваще пусть Усик забудет ибо в 1 раунде ляжет
vladimir30kh    22.01.2020, 18:42
Оценка:  +2
vladimir30kh
Кто такой Уизерспун ? Никто не знает. А ему за пару дней до боя сказали что надо биться с Усиком и он набил ему лобешник. Уизерспун не готовился, бухал , не тренировался и дал пи.зды ху.йлолюбу. Что сделает Чисора ....?!
АК-74  (аноним)  22.01.2020, 18:40
Оценка:  +1
АК-74
Узкий ровняет хрен с пальцем. Руис, 120 кг., бьющий из обеих рук и безударный Усуся, каким то чудом Белью победивший. Тот Чисора, со своими 9 -ю поражениями еще нокаутирует еб аного лаптя Усусика))).
pусский  (аноним)  22.01.2020, 18:33
Оценка:  0
pусский
Еще мне интересно, как Усик дрюкнет Чисору, а этот бой уже весной. Думаю, досрочка до 7-8 раундов.
pусский  (аноним)  22.01.2020, 18:31
Оценка:  0
pусский
Усик уработал нокаутом непробиваемого Белью, там главное комбинации ударов в нужное время, и Усик по габаритам крупнее Руиса. Так что там такая же интрига, как в реванше Фьюри и Уайлдера.
vladimir30kh    22.01.2020, 18:28
Оценка:  +5
vladimir30kh
Я имею ввиду что пока не стоит рисковать с Фьюри и Уайлдером. Закрепить новый стиль с Пулевым и ху.йлолюбом. Нокаутировать Чисору и реванш с Уайтом. Потом можно и Уайлдера с Фьюри попытаться победить
АК-74  (аноним)  22.01.2020, 18:13
Оценка:  +1
АК-74
А какой для него напряг ? Пулева пройдет, потом безударного Усусю, уступающего к тому же в габаритах))). Бриедис то Усусю побил, но руку подняли другому.
vladimir30kh    22.01.2020, 18:06
Оценка:  +12
vladimir30kh
Джошуа есть над чем работать . Рановато понты гонять . А потом можно заняться обьединительными боями
pусский  (аноним)  22.01.2020, 18:06
Оценка:  +1
pусский
Джошуа должен пройти Пулева и Усика, за это же время Уайлдер и Фьюри проведут второй и третий бой. Здесь хyй угадаешь, кто с кем и кто кого, а напиздeть можно что угодно! Так и Ванга предсказывала, сидя на горшке...
АК-74  (аноним)  22.01.2020, 17:57
Оценка:  0
АК-74
Что то мне сдается, что оппонентом будет Уайлдер, который нокаутирует Джошуа в своей блестящей манере)))).
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