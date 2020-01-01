Рамирес: Я хочу разгромить Постола в бою

Американец хочет показать свои лучшие стороны.

Чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя против украинского боксера Виктора Постола (31-2, 12 КО).

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“Виктор Постол - это один из важных пазлов к тому, чтобы я получил звание абсолютного чемпиона мира.

Я хочу разгромить его и показать всему миру, что нахожусь на совершенно другом уровне“, - приводит слова Рамиреса пресс-служба Top Rank.

Ранее сообщалось, что Виктор Постол начал подготовку к чемпионскому бою с Хосе Карлосом Рамиресом.

Напомним, бой Постол - Рамирес состоится 1 февраля 2020 года в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Китай).