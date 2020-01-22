Экс-тренер Кличко: Владимир отправлял в нокдаун Уайлдера

"Бронзовый бомбардировщик" не мог противостоять украинцу.

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс рассказал достоверную информацию о том, что его подопечный отправлял Деонтея Уайлдера в нокдаун.

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“Всех спарринг-партнеров выбирал лично я, в том числе Уайлдера.

Отправлял ли Кличко Уайлдера в жесткий нокаут во время спаррингов? Нет, такого точно не было. Падал ли Деонтей? Да, это было точно“, - приводит слова Бэнкса BoxingScene.

Напомним, что Уайлдер проведет бой против “Цыганского короля“ 22- го февраля.