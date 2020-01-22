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Экс-тренер Кличко: Владимир отправлял в нокдаун Уайлдера

Комментариев: 1
"Бронзовый бомбардировщик" не мог противостоять украинцу.
Кличко - Уайлдер
Кличко - Уайлдер
BoxingScene

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс рассказал достоверную информацию о том, что его подопечный отправлял Деонтея Уайлдера в нокдаун.

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“Всех спарринг-партнеров выбирал лично я, в том числе Уайлдера.

Отправлял ли Кличко Уайлдера в жесткий нокаут во время спаррингов? Нет, такого точно не было. Падал ли Деонтей? Да, это было точно“, - приводит слова Бэнкса BoxingScene.

Напомним, что Уайлдер проведет бой против “Цыганского короля“ 22- го февраля.

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Теги: Джонатан Бэнкс, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  22.01.2020, 12:41
Оценка:  +2
АК-74
Тому Бэнксу пора мемуары писать. Когда это было... А сейчас падают все от руки Деонтеюшки, Фьюри упал два раза, в повторе может быть и не встанет. Джошуа вообще панически боится выходить в ринг с американцем))).
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