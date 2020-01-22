Тренер Паркера: Большего всего я хочу устроить бой с Усиком

Но тренер сомневается, что бой состоится.

Тренер новозеландского боксера в супертяжелом весе Джозефа Паркера Кевин Барри рассказал, что хочет организовать бой с Александром Усиком.

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“Мы вместе с Паркером ждем двух вещей: отберет ли WBO чемпионский титул у Джошуа и позволит ли Джошуа, чтобы кто-то подрался с Усиком.

Если бы у нас появилась возможность подраться с Усиком, то мы бы очень быстро согласились на это. Но сейчас вероятность этого поединка кажется маленькой.

Я верю, что Усик согласится подождать и проведет бой с Джошуа летом. Он сначала позволит Энтони разобраться с Пулевым.

Но больше всего я хочу устроить бой с Усиком, но на самом деле я не думаю, что он состоится“, - приводит слова Барри Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Паркер может провести бой с Усиком.