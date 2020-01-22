Переключиться на мобильную версию

Тренер Паркера: Большего всего я хочу устроить бой с Усиком

Комментариев: 1
Но тренер сомневается, что бой состоится.
Кевин Барри и Джозеф Паркер
Кевин Барри и Джозеф Паркер
Getty Images

Тренер новозеландского боксера в супертяжелом весе Джозефа Паркера Кевин Барри рассказал, что хочет организовать бой с Александром Усиком.

Читай также: Менеджер Паркера: Если Джошуа откажется от пояса WBO, его должны разыграть Усик с Джозефом

“Мы вместе с Паркером ждем двух вещей: отберет ли WBO чемпионский титул у Джошуа и позволит ли Джошуа, чтобы кто-то подрался с Усиком.

Если бы у нас появилась возможность подраться с Усиком, то мы бы очень быстро согласились на это. Но сейчас вероятность этого поединка кажется маленькой.

Я верю, что Усик согласится подождать и проведет бой с Джошуа летом. Он сначала позволит Энтони разобраться с Пулевым. 

Но больше всего я хочу устроить бой с Усиком, но на самом деле я не думаю, что он состоится“, - приводит слова Барри Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Паркер может провести бой с Усиком.

Поделись:
Теги: Кевин Барри, Джозеф Паркер, Александр Усик, Кубрат Пулев, Энтони Джошуа, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
АК-74  (аноним)  22.01.2020, 11:30
Оценка:  +3
АК-74
Лапоть не выйдет. После того, как Усусю нокаутирует Чисора, Сашко уедет на любимую им Россию. Будет водку пить и какать и писять под себя, так у русских заведено, а лапоть традиции нарушать не будет, не скрепно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь