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Арум рассказал, как проходят переговоры боя Ломаченко и Лопеса

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Организаторы должны быть уверены, что получится охватить максимальную аудиторию.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о том, как проходят переговоры по поводу боя украинца с Теофимом Лепесом.

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“Переговоры продвигаются довольно хорошо. Сейчас мы должны выбрать подходящую дату и определиться, где и как мы представим этот бой.

Иностранные арены очень хотят провести этот поединок. Также большой интерес проявляет Madison Square Garden.

Это будет крупный бой, мы хотим убедиться в том, что он получит максимальный охват аудитории“, - приводит слова Арума Badlefthook.

Ранее Арум рассказал, когда может состояться бой Ломаченко с Лопесом.

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Теги: Боб Арум, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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