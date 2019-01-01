Арум рассказал, как проходят переговоры боя Ломаченко и Лопеса
Организаторы должны быть уверены, что получится охватить максимальную аудиторию.
Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о том, как проходят переговоры по поводу боя украинца с Теофимом Лепесом.
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“Переговоры продвигаются довольно хорошо. Сейчас мы должны выбрать подходящую дату и определиться, где и как мы представим этот бой.
Иностранные арены очень хотят провести этот поединок. Также большой интерес проявляет Madison Square Garden.
Это будет крупный бой, мы хотим убедиться в том, что он получит максимальный охват аудитории“, - приводит слова Арума Badlefthook.
Ранее Арум рассказал, когда может состояться бой Ломаченко с Лопесом.
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