Президент UFC прокомментировал возможные бои Мейвезера с Макгрегором и Нурмагомедовым

Боксер хочет драться.

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что Флойд Мейвезер намерен провести бои против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

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“Нурмагомедов никогда не отказывался от боев. Он обладает уникальным рекордом 28-0. Он один из самых крутых бойцов в истории.

Реванш против Конора важен для его наследия. Когда он завершит карьеру, мы сможем взглянуть на имена его соперников. Имя соперника - значит все.

Он сумел победить Конора Макгрегра, побил Тони Фергюсона, и снова стал сильнее, чем Конор Макгрегор. Похоже, что следующий поединок, как раз таки будет реванш.

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У меня состоялся разговор с Флойдом. Могу заверить, что он хочет драться. Он хочет драться с этими парнями.

Я не знаю, кто станет первым соперником. Весь расклад будет виден в течение года“, - рассказал Уайт для TMZ.

Напомним, что Мейвезер анонсировал поединки с Макгрегором и Нурмагомедовым.