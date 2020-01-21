Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Российский боец вновь попал в скандальную ситуацию.

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко был арестован в Анапе на базе отдыха Спорт, об этом сообщает Кубанские новости.

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По информации источника, Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Правоохранительных органы составили на спортсмена административный протокол за хулиганство. Александр был арестован на семь суток.

Отметим, что российский боец проводил тренировке в Анапе, об этом он рассказал в Instagram.

Напомним, что осенью Емельяненко попал в скандал.