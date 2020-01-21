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Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Комментариев: 2
Российский боец вновь попал в скандальную ситуацию.
Александр Емельяненко
Александр Емельяненко
fightnews.info

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко был арестован в Анапе на базе отдыха Спорт, об этом сообщает Кубанские новости.

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По информации источника, Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Правоохранительных органы составили на спортсмена административный протокол за хулиганство. Александр был арестован на семь суток.

Отметим, что российский боец проводил тренировке в Анапе, об этом он рассказал в Instagram.

Напомним, что осенью Емельяненко попал в скандал.

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Теги: Александр Емельяненко, вне игры, ММА, скандал, бои без правил, смешанные единоборства
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    21.01.2020, 22:44
Оценка:  +2
vladimir30kh
Сашок с Валуевым лицо и визитка рашки ))) Алкаш и питекантроп
АК-74  (аноним)  21.01.2020, 21:37
Оценка:  0
АК-74
Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Неужели ? Всегда был уверен, что это нормальное состояние этого кацапа)))).
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