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Уайт: Поветкин - великолепный боксер

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"Русский Витязь" лишь дважды проиграл в своей карьере.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Американский боксер Диллиан Уайт не исключает того, что может провести бой против Александра Поветкина.

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“Провести бой с Энди Руисом будет замечательно. Он дважды дрался против Энтони Джошуа, а также встречался с Джозефом Паркером.

Поветкин - это великолепный боксер. Он является победителем Олимпиады и бывший чемпион мира.

В своей карьере он проиграл только Владимиру Кличко и Джошуа. Поэтому я готов драться против него или Энди Руиса. С любым из них“, - приводит слова Уайта Boxing News24.

Ранее сообщалось, что бой Уайта с Поветкиным может состояться весной этого года.

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Теги: Диллиан Уайт, Александр Поветкин, Владимир Кличко, Энтони Джошуа, бокс, Энди Руис
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