Уайт: Поветкин - великолепный боксер
"Русский Витязь" лишь дважды проиграл в своей карьере.
Американский боксер Диллиан Уайт не исключает того, что может провести бой против Александра Поветкина.
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“Провести бой с Энди Руисом будет замечательно. Он дважды дрался против Энтони Джошуа, а также встречался с Джозефом Паркером.
Поветкин - это великолепный боксер. Он является победителем Олимпиады и бывший чемпион мира.
В своей карьере он проиграл только Владимиру Кличко и Джошуа. Поэтому я готов драться против него или Энди Руиса. С любым из них“, - приводит слова Уайта Boxing News24.
Ранее сообщалось, что бой Уайта с Поветкиным может состояться весной этого года.
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