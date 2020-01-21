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Уайлдер: Поскольку Фьюри стал рестлером, то я постараюсь выбросить его за пределы ринга

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Американец продолжает нагнетать.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от предстоящего боя против Тайсона Фьюри.

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“Мне предстоит законченное дело, которое я начал в первом бою. Тайсон не сможет подняться на ноги.

Раз уж Фьюри стал рестлером, то в таком случае я позабочусь о том, чтобы он вылетел за пределы ринга.

Как вариант, я могу даже забраться на канаты и прыгнуть на него с ударом локтя. Кто знает? Не могу дождаться, когда выйду против него в ринге“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что ранее боксеры провели дуэль взглядов.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  21.01.2020, 18:47
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АК-74
Деонтеюшка всех победит. Я думаю, на этот раз Фьюри не встанет после нокаута. А потом настанет черед трусишки Джошуа)))).
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