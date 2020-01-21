Уайлдер: Поскольку Фьюри стал рестлером, то я постараюсь выбросить его за пределы ринга

Американец продолжает нагнетать.

Американский боксер Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от предстоящего боя против Тайсона Фьюри.

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“Мне предстоит законченное дело, которое я начал в первом бою. Тайсон не сможет подняться на ноги.

Раз уж Фьюри стал рестлером, то в таком случае я позабочусь о том, чтобы он вылетел за пределы ринга.

Как вариант, я могу даже забраться на канаты и прыгнуть на него с ударом локтя. Кто знает? Не могу дождаться, когда выйду против него в ринге“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что ранее боксеры провели дуэль взглядов.