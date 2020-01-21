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Уайт: Джошуа одержит победу над Усиком

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Британец не верит в успех украинского боксера.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением по поводу возможного боя Энтони Джошуа и Александра Усика.

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“Джошуа в следующем бою не будет драться с Усиком. Энтони недавно провел два очень эмоциональных поединка, где в первом проиграл, а во втором был на грани этого.

Джошуа сможет хорошо проявить себя против Пулева. Мне кажется, что Джошуа нокаутирует Кубрата.

Усик же может быть более хитрым. Энтони победит и его, но бой будет намного сложнее, чем с Пулевым“, - приводит слова Уайта Boxing News 24.

Отметим, что Уайт сделал прогноз на возможный бой Чисоры и Усика.

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Теги: Диллиан Уайт, Александр Усик, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.01.2020, 17:34
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гость
Джошуа с трудом,но выиграет,думаю. Усычу будят тяжко.
pусский  (аноним)  21.01.2020, 17:08
Оценка:  0
pусский
Одержит, это ясно, но 20 миллионов за 1 бой - самое охуительное утешение! Сначала придётся для раскрутки отписдить британца Чисору, но Усик справится.
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