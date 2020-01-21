Уайт: Джошуа одержит победу над Усиком

Британец не верит в успех украинского боксера.

Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением по поводу возможного боя Энтони Джошуа и Александра Усика.

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“Джошуа в следующем бою не будет драться с Усиком. Энтони недавно провел два очень эмоциональных поединка, где в первом проиграл, а во втором был на грани этого.

Джошуа сможет хорошо проявить себя против Пулева. Мне кажется, что Джошуа нокаутирует Кубрата.

Усик же может быть более хитрым. Энтони победит и его, но бой будет намного сложнее, чем с Пулевым“, - приводит слова Уайта Boxing News 24.

Отметим, что Уайт сделал прогноз на возможный бой Чисоры и Усика.