Уайт сделал прогноз на возможный бой Усика с Чисорой
Украинец не должен недооценивать своего соперника.
Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением по поводу возможного боя Дерека Чисоры и Александра Усика.
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“Мне кажется, что Дерек побьет Усика, но при одном условии. Чисора должен находится в форме. Усику будет сложно противостоять сопернику, если Дерек будет мотивированным.
Усик думает, что сможет легко перебоксировать Дерека. Он считает его медленным боксером.
Могу предположить, что Усик недооценивает Дерека, но я бы посоветовал ему этого не делать“, - приводит слова Уайта Boxing News 24.
Ранее стало известно, когда может состояться бой Усика и Чисоры.
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