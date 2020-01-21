Уайт сделал прогноз на возможный бой Усика с Чисорой

Украинец не должен недооценивать своего соперника.

Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением по поводу возможного боя Дерека Чисоры и Александра Усика.

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“Мне кажется, что Дерек побьет Усика, но при одном условии. Чисора должен находится в форме. Усику будет сложно противостоять сопернику, если Дерек будет мотивированным.

Усик думает, что сможет легко перебоксировать Дерека. Он считает его медленным боксером.

Могу предположить, что Усик недооценивает Дерека, но я бы посоветовал ему этого не делать“, - приводит слова Уайта Boxing News 24.

Ранее стало известно, когда может состояться бой Усика и Чисоры.