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Уайт сделал прогноз на возможный бой Усика с Чисорой

Комментариев: 3
Украинец не должен недооценивать своего соперника.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением по поводу возможного боя Дерека Чисоры и Александра Усика.

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“Мне кажется, что Дерек побьет Усика, но при одном условии. Чисора должен находится в форме. Усику будет сложно противостоять сопернику, если Дерек будет мотивированным.

Усик думает, что сможет легко перебоксировать Дерека. Он считает его медленным боксером.

Могу предположить, что Усик недооценивает Дерека, но я бы посоветовал ему этого не делать“, - приводит слова Уайта Boxing News 24.

Ранее стало известно, когда может состояться бой Усика и Чисоры.

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Теги: Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Александр Усик, бокс, прогноз
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Комментариев (3)
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Осталось 500 символов
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pусский  (аноним)  21.01.2020, 16:20
Оценка:  -21
pусский
Чисора упадёт как в бою с Хэем, Усик не хуже Хэя.
vladimir30kh    21.01.2020, 16:06
Оценка:  +17
vladimir30kh
Уайт ху.йлолюба и через блок пробьет
АК-74  (аноним)  21.01.2020, 16:06
Оценка:  +22
АК-74
Чисора даст пиздюлей путинолюбу. Скрепы выйдут через задницу, голова улетит в/на Россию.
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