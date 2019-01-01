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Джошуа: Я поддерживаю Фьюри в бою с Уайлдером

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Энтони Джошуа хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в бою против Тайсона Фьюри.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в реванше Фьюри - Уайлдер.

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"Фьюри говорил, что Чарльз Мартин победит меня. Он ставил и на Джозефа Паркера в бою со мной. Но оказалось, что это тоже ложь. А вот я поддерживаю Фьюри в бою с Уайлдером.

Вы только представьте, какая возможность появится у британских детишек! Они посмотрят бой за звание абсолютного чемпиона прямо у себя дома. Я бы хотел, чтобы этой поединок состоялся в Великобритании", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, реванш Фьюри - Уайлдер состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Деонтей Уайлдер опубликовал крутой ролик в преддверии этого боя.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что готов бросить вызов Александру Усику.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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