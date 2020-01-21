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Джошуа: Я буду первым, кто бросит вызов Усику

Комментариев: 3
Британец заявил, что хочет драться против украинского боксера.
Антони Джошуа
Антони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа сообщил, что готов провести бой с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком.

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"Для нас это - бизнес. Мы желаем драться с лучшими боксерами, а Усик - лучший крузер, которого мы когда-либо видели. Я хочу драться с ним, ведь тебе он в супертяжелом дивизионе. Люди говорят, что он крузер, но посмотрите на достижения Холифилда, который был феноменальным бойцом.

Кто сказал, что Усик не способен на великие дела? А вот для того, чтобы показать свой потенциал, ему нужно сразиться с топовыми бойцами нашего дивизиона. Я буду первым, кто бросит ему вызов“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что менеджер Александра Усика опубликовал фото с Энтони Джошуа и Эдди Хирном.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик
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Комментариев (3)
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vladimir30kh    21.01.2020, 11:49
Оценка:  +8
vladimir30kh
Энтони будет первым кто уронит ху.йлолюба на канвас и отправит на пенсию ))))) Кацапы голос ! Можно гавкать )))
vladimir30kh    21.01.2020, 11:46
Оценка:  +9
vladimir30kh
Изменение конституции РФ - это круговорот х.уйла в природе
pусский  (аноним)  21.01.2020, 11:33
Оценка:  -1
pусский
А что я раньше писал? К этому поединку и весь замут, укропские малята!
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