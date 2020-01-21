Джошуа: Я буду первым, кто бросит вызов Усику

Британец заявил, что хочет драться против украинского боксера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа сообщил, что готов провести бой с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком.

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"Для нас это - бизнес. Мы желаем драться с лучшими боксерами, а Усик - лучший крузер, которого мы когда-либо видели. Я хочу драться с ним, ведь тебе он в супертяжелом дивизионе. Люди говорят, что он крузер, но посмотрите на достижения Холифилда, который был феноменальным бойцом.

Кто сказал, что Усик не способен на великие дела? А вот для того, чтобы показать свой потенциал, ему нужно сразиться с топовыми бойцами нашего дивизиона. Я буду первым, кто бросит ему вызов“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что менеджер Александра Усика опубликовал фото с Энтони Джошуа и Эдди Хирном.