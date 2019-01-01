Бетербиев: Бой против Гвоздика - мой лучший бой

Россиянин отметил, что при подготовке к бою ему подобрали очень хороших спарринг-партнеров.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о своей подготовке к бою против украинца Александра Гвоздика.

"Если суммировать те составляющие, что он был действующим чемпионом мира, как и я, то, конечно, это мой лучший бой.

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Когда я готовился к поединку, мне очень повезло - были подобраны очень серьезные ребята, которые здорово работали со мной, а не "гладили" меня. И многие из них были очень похожи по манере бокса на Гвоздика.

Очень хорошо, когда подбирают схожих по стилю ребят - тогда ты готовишься правильно", - приводит слова Бетербиева РИА Спорт.

Напомним, в октябре 2019 года Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву техническим нокаутом в 10-м раунде. Смотрите также полное видео этого боя.

Отметим, что на момент остановки боя Гвоздик лидировал на судейских записках.