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Уайлдер опубликовал крутой ролик в преддверии реванша с Фьюри

Комментариев: 4
Американец заявил, что "Цыганский король" в этот раз не встанет с канваса.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в преддверии реванша с именитым британцем Тайсоном Фьюри опубликовал яркий проморолик.

На своей страничке в Instagram боксер разместил видео, которое сопроводил подписью: "У нас остались незаконченные дела. В этот раз ты не встанешь после того, как я тебя уложу".

Реванш между Уайлдером и Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер завершит карьеру в случае поражения от британца.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, реванш, видео, проморолик, промо
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Комментариев (4)
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АК-74  (аноним)  20.01.2020, 15:52
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АК-74
русский (аноним) 20.01.2020, 15:42

Они за дорогого Леонида Ильича)))). Я видел его похороны. Скоро и Путин издохнет.
русский  (аноним)  20.01.2020, 15:42
Оценка:  -1
русский
А если не за Путина - это они дауны, и Saveplace тоже долбоёб, гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  20.01.2020, 14:56
Оценка:  0
pусский
Надеюсь, эти парни за Путина!
saveplace    20.01.2020, 15:14
Оценка:  0
saveplace
ну ты и даун
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