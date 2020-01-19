Уайлдер опубликовал крутой ролик в преддверии реванша с Фьюри
Американец заявил, что "Цыганский король" в этот раз не встанет с канваса.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в преддверии реванша с именитым британцем Тайсоном Фьюри опубликовал яркий проморолик.
На своей страничке в Instagram боксер разместил видео, которое сопроводил подписью: "У нас остались незаконченные дела. В этот раз ты не встанешь после того, как я тебя уложу".
Реванш между Уайлдером и Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер завершит карьеру в случае поражения от британца.
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Они за дорогого Леонида Ильича)))). Я видел его похороны. Скоро и Путин издохнет.