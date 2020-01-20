Макгрегор отреагировал на вызов Мейвезера

Реванш может состояться.

Ирландский боец Конор Макгрегор отреагировал на пост в социальных сетях от Флойда Мейвезера, где он анонсировал поединок с ним.

“Конечно, я видел его пост в соцсетях. Но он забыл упомянуть мою компанию “McGregor Sports & Entertainment“.

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Нужно проработать все возможные варианты, но могу сказать, что Флойд - очень веселый парень. Посмотрим, что будет в итоге.

У нас постоянно продолжаются переговоры о возможном реванше. Флойд не собирается завершать карьеру. Я думаю, что наш еще один бой мог бы состояться“, - цитирует Макгрегора Sports.ru.

Напомним, что Конор за 40 секунд одержал победу на Дональдом Серроне.

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