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Фьюри: Ломаченко не сможет одержать победу над Лопесом

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"Цыганский король" считает, что у американца нет соперников в легком весе.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу возможного боя Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко.

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“Комми - это очень крутой боец, но Лопес не заметил его вовсе. Теофимо прошел сквозь него, словно горячий нож в масло.

Лопес супертяжеловес на маленьких ножках. Никто не сможет его победить в легком весе. Это касается и Ломаченко“, - рассказал Фьюри для Youtube-канала iFL TV.

Ранее сообщалось, что бой Лопеса с Ломаченко может состояться весной этого года. Отметим, что поединок может пройти в Саудовской Аравии.

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Теги: Тайсон Фьюри, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
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