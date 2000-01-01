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Фьюри назвал троих соперников, после боев с которыми может завершать карьеру

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Тайсон Фьюри рассказал, кто является его главными соперниками.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал троих желаемых соперников, после боев с которыми он может заканчивать карьеру.

Среди потенциальных соперников помимо Деонтея Уайлдера, оказались также Энтони Джошуа и Диллиан Уайт.

"У меня осталось три поединка. Не знаю, будет ли у нас трилогия с Уайлдером. Следующим моим оппонентом станет Уайлдер, а потом я встречусь с Джошуа и Уайтом. После этого я ухожу.

Уайт более 2000 дней был обязательным претендентом, но ему не дали возможности боксировать за титул чемпиона. Когда я одержу победу над Уайлдером, я дам ему шанс. Я считаю Диллиана рейтинговым контендером, но ему не позволили драться за чемпионский титул. После моей победы над Уайлдером он точно сможет стать моим соперником. Я считаю Уайта хорошим бойцом, отличным боксером и превосходным панчером с твердой решительностью. Он поднимался с канваса ради победы", - цитирует Фьюри boxingnews24.com.

Ранее Фьюри назвал условия, при соблюдении которых готов провести бой по правилам ММА.

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Теги: Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа
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