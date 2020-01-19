Фьюри: Мой бой против Усика никому не интересен

"Цыганский король" резко высказался об украинском супертяжеловесе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением касательно возможного поединка против экс-абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика.

Британец ясно дал понять, что он не заинтересовал боксировать с украинцем, поскольку считает этот бой неприбыльным, а Усика - неизвестным боксером.

"Усика нет в моем списке. Он - ноунейм. Наш бой никому не интересен, поэтому не принесет никаких денег. Почему я должен хотеть с ним боксировать? Он маленький крузер и иностранец, который плохо говорит на английском. Это никому не интересно. Я хочу участвовать в крупных боях, которые будут интересны зрителям. Поединок с Усиком - не из их числа.

Если Усик победит Джошуа, то наш бой все равно не станет большим событием. Он останется чужестранцем в западном мире. Чемпионские пояса вернулись на Запад. Здесь они и должны остаться. Чемпионы мира в супертяжелом весе должны представлять либо Великобританию, либо США - других вариантов нет.

Возможно, в Украине Усик - большая звезда, но британцев и американцев не интересует какой-то украинский боксер. Чемпион мира в хэвивейте должен быть из западного мира", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.