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Фьюри: Мой бой против Усика никому не интересен

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"Цыганский король" резко высказался об украинском супертяжеловесе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением касательно возможного поединка против экс-абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика.

Британец ясно дал понять, что он не заинтересовал боксировать с украинцем, поскольку считает этот бой неприбыльным, а Усика - неизвестным боксером.

"Усика нет в моем списке. Он - ноунейм. Наш бой никому не интересен, поэтому не принесет никаких денег. Почему я должен хотеть с ним боксировать? Он маленький крузер и иностранец, который плохо говорит на английском. Это никому не интересно. Я хочу участвовать в крупных боях, которые будут интересны зрителям. Поединок с Усиком - не из их числа.

Если Усик победит Джошуа, то наш бой все равно не станет большим событием. Он останется чужестранцем в западном мире. Чемпионские пояса вернулись на Запад. Здесь они и должны остаться. Чемпионы мира в супертяжелом весе должны представлять либо Великобританию, либо США - других вариантов нет.

Возможно, в Украине Усик - большая звезда, но британцев и американцев не интересует какой-то украинский боксер. Чемпион мира в хэвивейте должен быть из западного мира", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  19.01.2020, 12:40
Оценка:  0
АК-74
Цыган дал ясно понять, что Усуся на хрен никому не нужен. Какая победа над Джошуа ? Чем ? Безударного прокацапского танцора Джош размажет по рингу, как дерьмо.
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