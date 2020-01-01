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Мейвезер анонсировал поединки с Макгрегором и Нурмагомедовым

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Очередная шутка от легендарного боксера или анонс громкого боя?
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
Getty Images

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разобрался с Дональдом Серроне всего за 40 секунд.

Легендарный непобежденный боксер Флойд Мейвезер определенно смотрел этот бой, после завершения которого он опубликовал в Instagram афишу будущего реванша с Макгрегором. 

Однако, учитывая репутацию Флойда, далеко не всего его громкие заявления стоит воспринимать всерьез. Спустя некоторое время в социальной сети бывшего чемпиона мира появился другой пост - анонс поединка против обладателя пояса UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Вполне вероятно, что легенда всемирного бокса решил подшутить над своими фанатами, тем самым создав шумиху среди любителей смешанных единоборств и бокса.

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