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Фьюри назвал условия для проведения своего боя с ММА

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Тайсон Фьюри готов провести бой в ММА.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал условия, при соблюдении которых согласится на проведение боя по условиям ММА.

Боксер отметил, что готов провести бой в октагоне и в перчатках для смешанных единоборств, но без борьбы в партере.

"С удовольствием провел бы бой с бойцом ММА, но бой должен проходить без борьбы в партере. Это должен быть поединок в стойке. Я согласен провести его в клетке и в перчатках для смешанных единоборств. Могу провести бой по правилам кикбоксинга. Но я бы не стал делать это с длинноногим гигантом.

Я готов к любому поединку, если в нем не будет тейкдаунов и других подобных вещей. Это не по мне. Это не мое. У меня с ногами все в порядке, но это не мое. Удары - другое дело. Стипе Миочич, Джон Джонс, Франсис Нганну - с любым из них я готов встретиться. Как только я завершу с боксом, сражусь с ними", - цитирует Фьюри WBN.

Ранее Фьюри рассказал, когда начнет проводить бои в ММА.

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Теги: Тайсон Фьюри, ММА
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