Мейвезер обошел Кличко в номинации лучшего боксера десятилетия

Легендарный американец получил статус от Американской ассоциации журналистов.

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), назвала легендарного Флойда Мейвезера-младшего “Боксером десятилетия“.

В борьбе за эту номинацию американец обошел Мэнни Пакьяо, Сауля Альвареса, Андре Уорда и Владимира Кличко.

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“Благодарю Ассоциацию за то, что назвали меня боксером десятилетия. Для меня честь получить признание от СМИ, которые освещали мою карьеру на всем ее протяжении. Бокс был и остается неотъемлемой частью моей жизни с 2-летнего возраста, я отдал ему всего себя.

Я упорно тренировался, выкладывался в каждом своем поединке и успешно выполнял свою работу. Завершение карьеры без поражений - это подарок не только самому себе, но и фанатам, а также моей команде и семье. Я не один, и я благодарен всем, кто сыграл свою роль в моей карьере“, - прокомментировал Мейвезер.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия по версии Forbes.