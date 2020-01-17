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"Гни свою линию": Ломаченко поздравил Усика с днем рождения

Комментариев: 2
Украинскому боксеру исполнилось 33 года.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
www.instagram.com/lomachenkovasiliy

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сегодня, 17 января, празднует свой 33-й день рождения.

Обладатель титулов WBA, WBC и WBO в легкой весовой категории Василий Ломаченко поздравил своего друга и опубликовал совместное фото с Александром.

“Сегодня исполнилось 33 года нашему другу Александру Усику. С твоим днем, дорогой! Гни свою линию и будь примером для нашего будущего поколения! Здоровья тебе крепкого, терпения и сил! Пусть все твое задуманное сбудется!“ - написал Василий Ломаченко на своей странице в Instagram.

За всю профессиональную карьеру Александр Усик одержал 17 побед, из которых 13 боев он завершил досрочно. У украинца нет ни одного поражения на профринге.

Среди его главных достижений стоит отметить олимпийское чемпионство 2012 года (до 91 кг), победа на чемпионате мира среди любителей 2011 года (до 91 кг), победа на чемпионате Европы среди любителей 2008 года (до 81 кг), а также абсолютное чемпионство мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  17.01.2020, 20:23
Оценка:  -1
pусский
С днюхой, Чемп! Гни свою линию, а потом загни в подворотне бандеровца АК-47, гы-гы-гы! Потом не забудь поймать моего друга Заморыша(Владимира30кг) и тоже загни, все майданутые любят насилие!
АК-47  (аноним)  17.01.2020, 20:12
Оценка:  +22
АК-47
Один путинолюб хвалит другого(((((. Ибит вашу мать((((. Каким примером подрастающему поколению может быть еб аный ватник, придурковатый адепт русского мира ?(((((.
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